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Империя стежка Зингера: дерзкий маркетинг, споры и первая в истории франшиза

175 лет назад в США выдали патент на знаменитую швейную машинку
Александр Юрьев
Carlos Felipe Ramírez Mesa on Unsplash
Carlos Felipe Ramírez Mesa on Unsplash

12 августа 1851 г. американский предприниматель Айзек Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. Несмотря на новаторскую конструкцию, долгие годы ему приходилось делить прибыль с участниками так называемого швнйного консорциума, владевшими правами на безовые элементы изобретения – иголку и челнок. Однако именно компания Зингера вышла победителем из патентной войны, а затем привнесла фабричные технологии в повседневную жизнь миллионов семей. Как та самая машинка стала лидером рынка – в материале «Ведомостей».

Бродячий изобретатель

Айзек Меррит Зингер родился 27 октября 1811 г. в небольшом городке Питтстаун в штате Нью-Йорк. Он был восьмым и последним ребенком в семье немецкого иммигранта. Зингеры жили в скромных условиях, а когда мальчику было 10 лет, родители развелись. Вскоре отец женился во второй раз. Будущий изобретатель плохо ладил с мачехой, поэтому в двенадцатилетнем возрасте ушел из дома.

После побега Зингер переехал к старшему брату в Рочестер, где начал сам себя обеспечивать и подрабатывать, где придется. При этом он продолжал учиться, посещая школу и самостоятельно изучая механику. В 19 лет юноша стал подмастерьем в слесарном цехе, однако его истинной страстью в тот период был театр – Зингер мечтал об актерской карьере. Вскоре он присоединился к бродячей труппе, в которой играл главные роли, в том числе Ричарда III в одноименной пьесе Шекспира.

В 1830 г. Зингер женился на Кэтрин Марии Хейли, в браке с которой у него родилось двое детей. Несмотря на это, он продолжал колесить по стране с театральными гастролями, разрываясь между актерской карьерой и необходимостью обеспечивать семью. В 1836 г. бродячий артист начал отношения с Мэри Энн Спонслер, которая впоследствии родила ему еще десятерых детей. Чтобы прокормить потомство, Зингер подрабатывал токарем, резчиком по дереву и печатником, но стабильного дохода не имел. Нужда постепенно сместила фокус его усилий с искусства на изобретательство.

Carlos Felipe Ramírez Mesa on Unsplash
Зингер вошел в историю не только как создатель доступной бытовой швейной машины, но и как один из пионеров применения рассрочки и франчайзинга в продажах. / Isaac Merritt Singer

Хорошо усовершенствованное старое

В 1839 г. Зингер получил патент на машину для бурения скальной породы с сохранением амплитуды и силы ударов долота при углублении проходки, который продал строительной компании за внушительные по тем временам $2000. Вторым его крупным изобретением стал механический копировальный станок для резьбы по дереву и металлу, запатентованный в 1849 г. В основе лежал пантограф, повторявший режущей фрезой траекторию движения щупа по модели. Зингер рассчитывал хорошо заработать и построил прототип, однако взрыв парового котла в здании перед демонстрацией уничтожил изделие.

Вместе с инвестором Джорджем Зибером изобретатель отправился в Бостон и арендовал угол в мастерской Орсона Фелпса, где приступил к воссозданию станка. Там же располагались первые швейные машинки, которые постоянно выходили из строя. Наблюдая за их нескончаемым ремонтом, Зингер всего за десять дней придумал, как усовершенствовать конструкцию.

Он использовал познания в кинематике, которые до этого применял в станках, чтобы заставить иглу ходить строго вертикально, а ткань – двигаться по плоскости. До этого материал крепили на громоздкие движущиеся пластины. Зингер заменил их круглым колесом с насечками, позже превратившимся в современную зубчатую рейку, и подпружиненной лапкой. Ткань можно было бесконечно двигать вперед и крутить руками, делая любые узоры. Горизонтальный челнок ходил из стороны в сторону под столом, переплетая верхнюю и нижнюю нити и создавая прочный стежок.

Впоследствии Зибер и Фелпс отошли от дел и партнером Зингера в основанной им в 1851 г. компании стал юрист Эдвард Кларк. Компаньон оказался очень полезен, так как предприятие сразу втянулось в патентную войну с двумя другими крупными производителями швейных машин, а также изобретателем Элиасом Хоу, который владел базовым патентом, полученным еще в 1846-м. Дело в том, что Зингер не изобретал швейную машинку с нуля, а взял за основу ее ранние конструкции. Поэтому с самого начала приоритет Хоу был юридически очевидным.

Сила патента

Практика излагать каждый пункт формулы изобретения в виде одного грамматического предложения сложилась в XIX в. В патентном праве США и Великобритании это требование де-факто закрепилось с принятием патентных законов 1836 г. и последующих официальных правил ведомств, а в международную практику перешло как стандарт юридической точности.

Несмотря на огромный объем описания самой швейной машинки Хоу, юридическая часть его патента – формула – состоит из коротких пунктов, каждый из которых сформулирован строго одним предложением. Главный звучит так: «Формирование шва с помощью челнока и заостренной иглы, имеющей ушко рядом с острием». Зингер изменил корпус машинки, сделал иглу прямой (у конкурента она была изогнутой) и заставил ткань двигаться горизонтально. Однако суд признал безусловное первенство Хоу, поскольку в его патенте в рамках одного предложения было защищено фундаментальное сочетание «игла с ушком у острия + челнок».

Carlos Felipe Ramírez Mesa on Unsplash
Первая запатентованная машинка Зингера имела характерную массивную станину-столик на четырех ножках и вертикально расположенные шестерни с приводом. / Smithsonian Institute

Поняв, что технически формулу не обойти, Зингер с юристами попытались доказать, что Хоу не был первым изобретателем этой комбинации признаков. Они начали искать по всему миру «приоритет», то есть более ранние изобретения. Выяснилось, что в 1834 г. американец Уолтер Хант уже построил машинку с иглой с ушком у острия и челноком. Однако он вовремя не запатентовал ее и забросил, в связи с чем суд признал изобретение «незавершенным и забытым экспериментом». Тогда юристы попробовали сослаться на старинные китайские книги и рисунки, уверяя, что иглы с ушком у острия использовались в Поднебесной веками. Но и этот аргумент суд отклонил, не увидев комбинации с челноком для механического шва.

Проиграв, Зингер был вынужден выплачивать Хоу деньги с каждой проданной машины. В 1856 г. производители заключили соглашение, создав «швейный консорциум» – первый в истории патентный пул. В него вошли Зингер, Хоу и еще два изобретателя. Поскольку Хоу владел фундаментальным патентом, он получил уникальные условия: ничего не платил в общий фонд, но зато получал гарантированные $5 за каждое изделие, проданное в США, и $1 – за каждую машинку, шедшую на экспорт. До смертии в 1867 г. изобретатель заработал на этом более $2 млн, став одним из богатейших людей эпохи.

Остальные участники пула договорились о перекрестном лицензировании и равных правах. Каждый из них, а также сторонний производитель, купивший лицензию, был обязан платить консорциуму $15 с любой выпущенной швейной машинки. $5 автоматически вычитались в пользу Хоу, а оставшиеся шли в общую казну. Часть этих денег резервировалась для судов с теми, кто пытался копировать технологию без лицензии. Чистая прибыль, оставшаяся после выплат Хоу и судебных расходов, делилась строго поровну.

Консорциум оказался настолько прибыльным, а рынок рос так стремительно, что в 1860 г. условия пересмотрели в сторону снижения: общий сбор сократился до $7, а доля Хоу – до $1. Оставшиеся $6 распределялись по прежней схеме между тремя гигантами. Она действовала вплоть до 1877 г., пока не истекли сроки всех второстепенных патентов, входивших в пул. После этого рынок швейных машин стал полностью свободным.

Лидеры рынка

Равенство долей «интеллектуальной собственности», однако, не означало равенства физических активов основных игроков и динамики их роста. Эта нематериальная собственность лишь позволяла созреть продукту в относительно тепличных условиях, тогда как решающее значерие играли факторы производственно-технологического и коммерческого характера.

Основанная изобретателем Алленом Уилсоном и предпринимателем Натаниэлем Уилером компания Wheeler & Wilson была лидером первой половины эпохи патентного пула. Она создала надежный механизм с вращающимся челноком и изогнутой иглой, ставший настоящим хитом. Благодаря легким, тихим и дешевым бытовым моделям до конца 1860-х фирма занимала до 40% рынка. Однако впоследствии ее доля упала ниже 20%, а уже 1905 г. знаменитый бренд поглотила компания Зингера.

Grover & Baker, основанная портными Уильямом Гровером и Уильямом Бейкером, была нишевым технологическим лидером, выпускавшим машинки, делающие двухниточный цепной стежок с помощью вертикальной и горизонтальной игл. К концу 1860-х такая конструкция стала уступать классическому челночному стежку Зингера. И хотя фирма занимала до 20% рынка, она не выдержала конкуренции и сначала претерпела слияние, а затем и полное поглощение другими игроками.

Компания Хоу Howe производила менее 5% машин. В 1871 г. она пережила пик производства, однако затем не выдержала жесткой конкуренции с набиравшей обороты корпорацией Зингера и прекратила существование в середине 1880-х.

Наконец, I. M. Singer & Co. стала абсолютным лидером благодаря агрессивному маркетингу, продажам в рассрочку и экспансии за рубеж. Начав с роли догоняющего, к моменту распада пула она занимала более 50% американского рынка, а в 1890 г. контролировала уже до 90% мирового.

Поточная сборка, рассрочка, франшиза

Компания Зингера внедрила на заводах поточные методы сборки за несколько десятилетий до Генри Форда. Она многократно увеличила производство и повысила производительность за счет разбивки всего техпроцесса на простые операции, что давало возможность использовать труд малоквалифицированных рабочих на специализированных станках. Стандартизация и взаимозаменяемость позволили получить полную повторяемость моделей и их массовость, а использование шаблонов и калибров – обеспечить контроль качества и надежность, ставшую легендарной. Стоимость ремонта снизилась на 80%, а сам он стал возможен в домашних условиях.

Компания захватила мировой рынок не только благодаря производственно-технологическим, но и ключевым коммерческим новшествам, подкрепленным точным расчетом. Первым было внедрение продажи в кредит. До этого рассрочку активно применяли только продавцы дорогой мебели и пианино в США и Англии. Средний годовой доход американской семьи составлял менее $500, а первая машинка Зингера стоила более $100. Тогда Кларк предложил схему «доллар в неделю»: покупатель платил первоначальный взнос $5, забирал товар домой и выплачивал по $3–$5 в месяц. За счет такого кредитования продажи компании всего за один год сразу выросли в три раза.

Carlos Felipe Ramírez Mesa on Unsplash
Швеи в зале работают за чугунными станками Singer с ножным педальным приводом. К началу XX в. эти машины стали мировым стандартом для текстильной промышленности. / IMAGO / piemags via Reuters Connect

Кроме того, Зингер создал полноценную франчайзинговую систему. Компания продавала местным предпринимателям эксклюзивные права на торговлю и ремонт машинок на определенной территории. До Зингера существовали патенты на продажу, но никому не приходило вголову обязать дилеров обеспечивать сертифицированный ремонт, а также бесплатно обучать клиентов шитью. Фактически он создал первую в мире бизнес-модель франшизы в современном понимании. К началу XX в. сеть разрослась до невероятных масштабов: технику с зингеровским брендом продавали 1500 независимых дилеров, 58 000 оптовиков и 18 000 бродячих торговцев вразнос в более чем 150 странах.

Идея принимать бывший в употреблении товар конкурентов или старые модели собственной фирмы в счет скидки на новую покупку – то, что сегодня называется «трейд-ин», – также принадлежит Зингеру и Кларку. Это позволило не только продавать больше, но и физически уничтожать продукцию конкурентов, укрепляя свою монополию.

Наконец, Зингер совершил еще одну маркетинговую революцию. В XIX в. техника рекламировалась исключительно для мужчин, которые являлись главами семейств. Он же поместил в центр рекламной кампании женщину, сделав ее лицом, принимающим финансовое решение. Продажи через демонстрацию товара молодыми девушками в витринах стали прообразом современных промо-акций. Бренд Зингера превратился в синоним женской независимости и заработка. Маркетинговый бюджет компании стал крупнейшим в индустрии, а логотип в виде литеры «S» с силуэтом шьющей девушки стал узнаваем по всему миру.

От роста к насыщению

В 1860 г. производство швейных машинок Зингера составляло 20 000 в год. К 1870-му оно выросло до 120 000 изделий, а к концу века перемахнуло за 1 млн. На момент начала Первой мировой войны в мире ежегодно выпускалось до 2 млн. швейных машинок под известным брендом. Например, только Подольский завод изготавливал до 600 000 штук исключительно для Российской империи и Азии.

Война вызвала спад производства из-за дефицита металла и перехода заводов на военные рельсы, однако в 20-е рынок восстановился, и выпуск изделий Зингера вырос до 2,5 млн. В период Великой депрессии падение покупательской способности снова снизило производство, а с началом Второй мировой оно упало до минимума: менее 300 000 единиц гражданских швейных машин на всю цепочку компаний в год.

Тем не менее послевоенный бум снова вернул компании лидерство – восстановление заводов и колоссальный отложенный спрос вывели ее на показатели в 2,5–3,5 млн штук в год, а к 1951 г., на столетие компании, выпуск достиг исторического пика – около 4 млн машинок. Наконец, с середины 1960-х «Зингер» начал стремительно терять долю рынка под давлением более дешевых и качественных японских машинок.

В 1975 г. компания представила первую в мире электронную швейную машину «Athena 2000», что временно подстегнуло интерес к бренду, но из-за высокой цены электроники объемы выпуска продолжили падать. В начале 1980-х эпоха «Зингера» фактически завершилась: производство было полностью реструктурировано и перенесено на контрактные фабрики в Тайвань и Китай, а сама компания превратилась из промышленного гиганта в бренд, размещающий заказы на сторонних азиатских предприятиях.

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