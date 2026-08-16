Империя стежка Зингера: дерзкий маркетинг, споры и первая в истории франшиза

Поняв, что технически формулу не обойти, Зингер с юристами попытались доказать, что Хоу не был первым изобретателем этой комбинации признаков. Они начали искать по всему миру «приоритет», то есть более ранние изобретения. Выяснилось, что в 1834 г. американец Уолтер Хант уже построил машинку с иглой с ушком у острия и челноком. Однако он вовремя не запатентовал ее и забросил, в связи с чем суд признал изобретение «незавершенным и забытым экспериментом». Тогда юристы попробовали сослаться на старинные китайские книги и рисунки, уверяя, что иглы с ушком у острия использовались в Поднебесной веками. Но и этот аргумент суд отклонил, не увидев комбинации с челноком для механического шва.