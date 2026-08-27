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Главная / Бизнес /

Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование ж/д перевозок зерна

Их уже направили сельхозпроизводители Крыма и ряда других регионов
Елена Орехова
Ведомости
Ведомости

Минсельхоз усиливает работу по переориентации экспортных поставок сельхозпродукции в условиях затрудненных отгрузок по Азово-Черноморскому бассейну и настроен обеспечить стабильность внутреннего рынка для посевной кампании. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на совещании по производству и экспорту зерновых и масличных культур ассоциации «Народный фермер» в Краснодарском крае.

Сейчас поставки агропродукции на экспорт начинают перестраивать в направлении терминалов Балтики и Каспия. По словам Борового, к отгрузкам привлекаются терминалы, которые ранее не работали с сельхозгрузами, ведется поиск новых терминалов. Первоочередная задача – обеспечить поставку зерна, далее с сентября – масложировой продукции.

Одна из мер поддержки – субсидирование железнодорожных перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции. На эти цели, как сообщали «Ведомости» 10 августа, может быть выделено 10 млрд руб. По ряду направлений тариф на ж/д перевозки, по словам Борового, будет субсидироваться полностью. Например, с 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области, уточнил он. Географию этой меры после утверждения решения о субсидировании будут расширять и на другие регионы.

Источники «Ведомостей»: на поддержку ж/д перевозок для АПК выделят 10 млрд руб.

Бизнес / Агропром

По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов РФ на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Все предложения можно будет направлять в адрес оперативного штаба, созданного министерством для решения логистических вопросов, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции.

По его словам, для того чтобы аграрии могли располагать средствами на новую посевную кампанию, важно обеспечить комфортные цены и условия продаж собранного урожая. «Наша прямая задача и обязанность – это обеспечить сев для того, чтобы были произведены объемы, необходимые не только для обеспечения продовольственной безопасности, но и сохранения того экспортного потенциала, который у нас есть», – подчеркнул замминистра.

Он также напомнил, что министерство сейчас прорабатывает решения по пролонгации краткосрочных кредитов и ряд мер таможенного тарифного регулирования, в том числе по зерновым и по масличным культурам. Помимо этого на зерновом рынке планируется запустить закупочные интервенции, поэтому сейчас Объединенная зерновая компания (госагент на этом рынке) осуществляет отбор элеваторов для хранения.

Источники «Ведомостей»: экспорт зерна может стать беспошлинным до конца года

Бизнес / Агропром

Минсельхоз также готовит предложение по введению до конца года моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом писали «Ведомости» 24 августа со ссылкой на два источника, знакомых с работой зернового рынка.

По данным Росстата, в 2026 г. посевные площади под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий РФ составили 77,3 млн га: на 2,5% ниже, чем в 2025 г. В сезоне 2025/2026 страна сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы (46 млн т) и вошла в топ-3 по экспорту зерна (60 млн т). Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину 23 августа заявил, что в стране большой экспортный потенциал по зерну – не менее 60 млн т. Вопросы, связанные с вывозом российских товаров, будут решены, а значит, никакого дефицита на мировом рынке не будет.

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