Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование ж/д перевозок зерна

Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование ж/д перевозок зернаИх уже направили сельхозпроизводители Крыма и ряда других регионов
Минсельхоз усиливает работу по переориентации экспортных поставок сельхозпродукции в условиях затрудненных отгрузок по Азово-Черноморскому бассейну и настроен обеспечить стабильность внутреннего рынка для посевной кампании. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на совещании по производству и экспорту зерновых и масличных культур ассоциации «Народный фермер» в Краснодарском крае.
Сейчас поставки агропродукции на экспорт начинают перестраивать в направлении терминалов Балтики и Каспия. По словам Борового, к отгрузкам привлекаются терминалы, которые ранее не работали с сельхозгрузами, ведется поиск новых терминалов. Первоочередная задача – обеспечить поставку зерна, далее с сентября – масложировой продукции.
Одна из мер поддержки – субсидирование железнодорожных перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции. На эти цели, как сообщали «Ведомости» 10 августа, может быть выделено 10 млрд руб. По ряду направлений тариф на ж/д перевозки, по словам Борового, будет субсидироваться полностью. Например, с 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области, уточнил он. Географию этой меры после утверждения решения о субсидировании будут расширять и на другие регионы.
По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов РФ на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Все предложения можно будет направлять в адрес оперативного штаба, созданного министерством для решения логистических вопросов, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции.
По его словам, для того чтобы аграрии могли располагать средствами на новую посевную кампанию, важно обеспечить комфортные цены и условия продаж собранного урожая. «Наша прямая задача и обязанность – это обеспечить сев для того, чтобы были произведены объемы, необходимые не только для обеспечения продовольственной безопасности, но и сохранения того экспортного потенциала, который у нас есть», – подчеркнул замминистра.
Он также напомнил, что министерство сейчас прорабатывает решения по пролонгации краткосрочных кредитов и ряд мер таможенного тарифного регулирования, в том числе по зерновым и по масличным культурам. Помимо этого на зерновом рынке планируется запустить закупочные интервенции, поэтому сейчас Объединенная зерновая компания (госагент на этом рынке) осуществляет отбор элеваторов для хранения.
Минсельхоз также готовит предложение по введению до конца года моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом писали «Ведомости» 24 августа со ссылкой на два источника, знакомых с работой зернового рынка.
По данным Росстата, в 2026 г. посевные площади под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий РФ составили 77,3 млн га: на 2,5% ниже, чем в 2025 г. В сезоне 2025/2026 страна сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы (46 млн т) и вошла в топ-3 по экспорту зерна (60 млн т). Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину 23 августа заявил, что в стране большой экспортный потенциал по зерну – не менее 60 млн т. Вопросы, связанные с вывозом российских товаров, будут решены, а значит, никакого дефицита на мировом рынке не будет.