Структура USM может вложить 11 млрд рублей в золоторудный проект в Хакасии

Структура USM может вложить 11 млрд рублей в золоторудный проект в ХакасииДобыча золота на нем может составить 0,7–1,8 т в год, считают аналитики
Инвестиции в строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на Федоровско-Кедровском месторождении золота в Хакасии, лицензия на которое принадлежит совместному предприятию USM и «Росгеологии», составят 11,2 млрд руб. Это следует из распоряжения правительства, с текстом которого ознакомились «Ведомости».
Федоровско-Кедровское месторождение – крупнейшее месторождение золота, открытое в России в 2025 г. Оно расположено на территории Аскизского района Хакасии и Междуреченского городского округа Кемеровской области. По данным Минприроды, запасы месторождения составляют 21,7 т золота и 17,6 т серебра по категориям С1 + С2 (разведанные и прогнозные). Забалансовые запасы золота (за контуром карьера) оцениваются в 6,3 т. Среднее содержание золота в руде составляет 1,56 г/т.
Лицензия на Федоровско-Кедровскую площадь, на которой было открыто месторождение, принадлежит ООО «Федоровское». По данным «Интерфакса», 75% в этом предприятии принадлежат USM Gold, дочерней компании холдинга USM Алишера Усманова и его партнеров, а 25% – компании «РГ проект», «дочке» «Росгеологии».
«Росгеология» получила лицензию на Федоровско-Кедровскую площадь в июне 2021 г. на пять лет. В декабре того же года лицензия была переоформлена на ООО «Федоровское». В 2026 г. срок действия лицензии был продлен до конца 2028 г., сообщили «Ведомостям» в Минприроды.
Согласно распоряжению правительства, ГОК на Федоровско-Кедровском месторождении должен быть построен к 2030 г. В рамках проекта будет создано 650 рабочих мест. Другие детали проекта в документе не приводятся.
Геолого-разведочные работы на месторождении проводились в 2022–2025 гг. По данным «Росгеологии», в рамках геологоразведки было пробурено 272 скважины глубиной от 50 до 429 м, общий объем бурения составил 53 700 погонных километров. Также были проведены гидрогеологические и геоэкологические исследования.
В июле этого года «Росгеология» отмечала возможность расширения минерально-сырьевой базы проекта. Компания указывала, что при выполнении геолого-разведочных работ были подсчитаны запасы Федоровского, Кедровского и Пахомовского участков, при этом в пределах четырех других участков лицензионной площади были локализованы прогнозные ресурсы с высоким содержанием золота.
Компания USM Gold была создана в ноябре 2021 г. Ее единственным активом является ООО «Федоровское».
В апреле 2023 г. USM Gold и «Федоровское» были включены в SDN-List – санкционный список США, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.
Источник «Ведомостей», знакомый с планами компаний по реализации проекта, отмечает, что «Росгеология» не будет участвовать в финансировании строительства ГОКа. Компания участвует в проекте для проведения геологоразведки, рассчитывая в дальнейшем продать свою долю, поясняет он. Ранее «Росгеологии» создала ряд совместных предприятий с добывающими компаниями – «Полюсом», «Полиметаллом», «Селигдаром» и др. Доли в некоторых из этих проектов компания впоследствии продала партнерам.
По мнению источника, указанная в распоряжении правительства стоимость строительства ГОКа не окончательная. Она может измениться после начала освоения месторождения и уточнения запасов, отмечает он.
«Ведомости» направил вопросы в USM и «Росгеологию».
Запасы Федоровско-Кедровского месторождении в 21,7 т при содержании металла в руде в 1,56 г/т позволяют потенциально производить на проекте до 1,5–2 т золота в год, отмечает аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин. Близкую оценку приводит советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По его расчетам, производство драгоценного металла на месторождении может составить до 1,5–2,5 т золота в год. При этом есть потенциал увеличения добычи за счет расширения минерально-сырьевой базы, отмечает Вершинин.
Капитальные затраты в 11,2 млрд руб. позволяют построить ГОК мощностью переработки 500 000–900 000 т руды в год и производить 0,75–1,8 т золота в год, считает Шапошников. По оценке Вершинина, мощность ГОКа при указанных инвестициях может составить 600 000–800 000 т руды в год, что позволит ежегодно производить 0,7–1 т золота.
При текущих ценах на золото проект освоения Федоровско-Кедровского месторождения будет экономически эффективным, считают эксперты. Содержание золота в руде месторождения низкое, но при сохранении высоких цен на металл экономика проекта будет комфортной для недропользования, говорит Вершинин. Потенциальная выручка от реализации запасов месторождения при текущей цене на золото (более 12 500 руб./т) с учетом потерь составляет около 180 млрд руб., подсчитал Шапошников. При этом из-за инфляции фактические вложения в проект могут на 20–40% превысить плановый уровень, предупреждает он.
Основными покупателями золота с месторождения будут российские банки и ЦБ, полагает Вершинин. Альтернативным вариантом являются поставки в дружественные России страны, говорит он. Шапошников считает, что поставки будут идти как на внутренний рынок, так и на экспорт. Скидки в цене российского золота к международным бенчмаркам не являются критичными для экспортеров при текущей стоимости металла на рынке, отмечают эксперты.
Рисками для реализации проекта является санкционный статус USM Gold и «Федоровского», что ограничивает доступ к западному оборудованию, говорят аналитики. Еще одним риском, по их словам, является зависимость экономической эффективности проекта от цен на золото.