Структура USM может вложить 11 млрд рублей в золоторудный проект в Хакасии

Запасы Федоровско-Кедровского месторождении в 21,7 т при содержании металла в руде в 1,56 г/т позволяют потенциально производить на проекте до 1,5–2 т золота в год, отмечает аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин. Близкую оценку приводит советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По его расчетам, производство драгоценного металла на месторождении может составить до 1,5–2,5 т золота в год. При этом есть потенциал увеличения добычи за счет расширения минерально-сырьевой базы, отмечает Вершинин.