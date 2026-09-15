Продажи продуктов питания начали расти за счет более дешевых товаров

Основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин тоже согласен, что граждане стали отдавать предпочтение более дешевым товарам. Но, по его мнению, структура продаж может заметно различаться от региона к региону, от сети к сети и даже от магазина к магазину. Кроме того, сами ритейлеры по-разному делят свою продукцию на сегменты: то, что в одной сети считается средним по цене, в другой относят к бюджетному, рассуждает он. Кроме того, сети постепенно увеличивают долю дешевых товаров и сокращают предложение более дорогих, продолжает Лачугин. Поэтому такие позиции могут расти не только потому, что покупатели хотят сэкономить, но и потому, что их просто становится больше в ассортименте, резюмирует он.