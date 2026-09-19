Реактивная эпоха: как Ту-104 изменил пассажирские перевозки

А что с безопасностью? Если в 1960-е пассажиропоток рос со 100 млн до 300 млн человек в год, в начале XXI в. он достиг 2 млрд, то сейчас уверенно движется к превышению отметки в 10 млрд. Логично предположить, что смертность пассажиров при авариях тоже должна расти, однако она падает даже в абсолютных показателях, не говоря уже об относительных. Если в 1960-е на 10 млн пассажиров гибло в среднем 75 человек, то сейчас – менее одного.