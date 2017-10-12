Отставной военный, заработавший миллионы на страховом бизнесе и фастфуде, создал хоккейную команду в пустыне. Vegas Golden Knights уже вошла в историю NHL, став первым новичком за 100 лет, который смог одержать три победы на старте чемпионата, и жители Лас-Вегаса ломятся на ее матчи

Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: «Кубок Стэнли – за шесть лет. Такова моя цель»

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Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Идея создать профессиональную хоккейную команду в Лас-Вегасе пришла в голову братьям Джо и Гевину Малуфам – они раньше владели казино в этом городе. А воплотилась в жизнь она благодаря усилиям мультимиллионера Билла Фоли.

Ряженые едут к Биллу

В конце прошлого века Национальная хоккейная лига (NHL) объявила о планах расширения. До 1990-х гг. в лиге была 21 команда. В 2001 г. стало 30, и на этом решили остановиться. Шанс у новичков появился только через 10 с лишним лет, и в борьбу неожиданно вступил Лас-Вегас, соперничая с признанным хоккейным центром, канадским Квебеком (команда NHL в этом городе существовала с 1979 по 1995 г., после чего была продана, переехала в Денвер и переименована из Quebec Nordiques в Colorado Avalanche).

Семья Малуф дружит с нынешним комиссаром NHL Гэри Бэттменом еще с 1980-х гг., рассказывает американский еженедельник Sports Illustrated. Бэттмен тогда был функционером Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), а отец братьев Малуф в 1979–1982 гг. владел баскетбольным клубом Houston Rockets, а они сами до 2013 г. – баскетбольным клубом Sacramento Kings.

Параллельно братья лоббировали хоккей в Лас-Вегасе – в их Palms Casino Resort в 2009–2011 гг. проходила ежегодная церемония награждения лучших игроков NHL. В 2013 г. Малуфы продали Sacramento Kings и поинтересовались у Бэттмана, можно ли в Лас-Вегасе сделать хоккейную команду NHL. Тот не ответил им «да», но не сказал «нет». У братьев появилась надежда, и они стали искать соинвестора. Им посоветовали встретиться с неким Биллом Фоли.

Со спортом Фоли имел мало общего. Ребенком гонял на коньках и сражался в любительском хоккее на замерзших прудах Оттавы. Студентом три года занимался плаванием. Да еще неподалеку от его дома в Монтане живет несколько бывших игроков NHL. Зато Фоли знал, как выстраивать бизнес с нуля. Он купил и поставил на ноги столько компаний, что в шутку называл себя «серийным поглотителем». К тому же у него были деньги. А у Джо и Гевина – опыт управления спортивной командой и понимание, что и как устроено в Лас-Вегасе.

Фоли был не прочь купить какой-нибудь из клубов Национальной футбольной лиги (NFL) – самой популярной профессиональной лиги Северной Америки, замечает Las Vegas Review Journal. Но они ему не по зубам: средняя стоимость команды – $1,43 млрд. А бейсбол или баскетбол (MLB и NBA, вторая и третья по популярности лиги) Фоли не привлекали. И тут подвернулся хоккей в Лас-Вегасе.

Ради встречи с Фоли Джо и Гевин купили костюмы, которых обычно не носят, продолжает Sports Illustrated. «Мы вошли в офис Билла, а он вышел навстречу в джинсах и футболке, – вспоминал Гевин. – Он воскликнул: «Чего это вы, парни, так вырядились?» И тут мы поняли, что у нас будут отличные взаимоотношения».