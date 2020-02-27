Шамони старше Москвы: первое упоминание об этом поселении датировано 1091 г., когда женевский граф Эмон I передал Шамони бенедиктинскому монастырю из Пьемонта. Но люди поселились в долине реки Арве задолго до этого – сначала аллоброги, потом римляне... Местные крестьяне горы не любили, более того, боялись их, а главную гору называли не Белой, а Проклятой – со склонов в долину обрушивались лавины и камнепады, убивавшие людей и животных, уничтожавшие дома и посевы. (Впервые название Монблан появляется в 1603 г. в письме женевского епископа Франсуа де Саля, указывает Софи Кено в книге Le Roman de Chamonix.) В горы осмеливались подниматься только пастухи и кристальеры – искатели минералов, которые они потом продавали женевским и миланским ювелирам.