«В Шамони продвигаем только зимний туризм. Летний растет сам»
В отличие от других альпийских курортов, зародившихся как места активного отдыха или здравницы, Шамони обязан своей славой природному чуду – Ледяному морю: гигантскому леднику, спускавшемуся прямо в долину, к деревне. Чудо исчезло из долины в XIX в., с окончанием Малого ледникового периода, Ледяное море сохранилось только в горах. Но Шамони к тому времени обрел всемирную известность.
Старше Москвы
Шамони старше Москвы: первое упоминание об этом поселении датировано 1091 г., когда женевский граф Эмон I передал Шамони бенедиктинскому монастырю из Пьемонта. Но люди поселились в долине реки Арве задолго до этого – сначала аллоброги, потом римляне... Местные крестьяне горы не любили, более того, боялись их, а главную гору называли не Белой, а Проклятой – со склонов в долину обрушивались лавины и камнепады, убивавшие людей и животных, уничтожавшие дома и посевы. (Впервые название Монблан появляется в 1603 г. в письме женевского епископа Франсуа де Саля, указывает Софи Кено в книге Le Roman de Chamonix.) В горы осмеливались подниматься только пастухи и кристальеры – искатели минералов, которые они потом продавали женевским и миланским ювелирам.
Ледяное чудо
Первые профессиональные путешественники добрались в Шамони в 1740 г. Тем летом в Женеве встретились Ричард Поукок, видный египтолог, и сэр Уильям Виндэм. В Женеве они услышали про чудо света, Ледяное море, и рискнули отправиться в «Шамуни», как тогда называлась деревня.
Увиденное их потрясло: в долине оказался не один, а сразу несколько ледников; крупнейший из них, Ледяное море, был столь велик, что в его языке в долине образовался грот высотой 25 м.
На следующий год в Шамони приехала группа путешественников из Женевы, и один из них – офтальмолог Пьер Мартель составил карту долины и среди прочего нанес на нее гору Монблан, рассказывает Кено. Первыми проводниками первых путешественников в Шамони были как раз кристальеры.
Но сразу после визита англичан и швейцарцев туристического бума не случилось – в Европе началась война за австрийское наследство, и Савойя (включая Шамони), отошедшая было к королю Сардинии, на семь лет была оккупирована испанцами.