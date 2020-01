Хозяйка Cervo Zermatt: «Зимой бизнес в Церматте идет очень хорошо»

Первыми на нее поднялись Умпер и Кро – в час сорок пополудни 14 июля 1865 г. «Мир лежал у наших ног, и Маттерхорн был завоеван. Ура! Не было видно ни единого человеческого следа», – писал Уимпер в мемуарах Scrambles Amongst the Alps in the Years 1860–69. Отсутствие следов на горе – это была высшая награда: взглянув с вершины на итальянскую сторону, покорители увидели группу других альпинистов, карабкавшихся по склону на 200 м ниже них.