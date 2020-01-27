Филипп Мажистретти: «Инвестиции в Кран-Монтану сделают свое дело»

Антий и Зюфферей были настоящими подвижниками и пионерами, но подлинную славу курорту, который тогда назывался просто Монтана, создал женевский доктор Теодор Стефани, который открыл практику в Hotel du Park в 1896 г. Услуги доктора, лечившего легочных и прочих больных, стали столь популярны, что неизбежно привели к конфликту: здоровые постояльцы стали возражать против засилья больных в отеле. Доктор Стефани был вынужден съехать и в 1898 г. открыл в Монтане (на деньги кантона Женева) санаторий Beauregard. (Позже аналогичные санатории построили кантоны Берн, Люцерн и Вале – все четыре работают до сих пор.) В новом здании доктор развернулся на полную, и о его методе «аэросеротуберкулиногелиотерапии» заговорили по всей Европе, пишет Тюрр.