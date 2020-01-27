Филипп Мажистретти: «Инвестиции в Кран-Монтану сделают свое дело»
Кран-Монтана вновь расцветает: инвесторы из разных стран вкладывают сюда сотни миллионов долларов. Их привлекает удобное географическое положение (180 км от Женевы, 220 км от итальянского аэропорта Мальпенса), отличный климат (Кран-Монтана считается одним из самых солнечных мест в Швейцарии) и славная история длиной в 126 лет.
Пионеры Кран-Монтаны
Подобно многим горным курортам, которые начали застраиваться с нуля как места активного отдыха и здравницы, у Кран-Монтаны есть документально подтвержденный день рождения: 17 июня 1893 г., когда была официально открыта первая гостиница – Hotel du Park.
Идея ее строительства на плато на высоте 1500 м над уровнем моря с видом на долину Роны и город Сьерр принадлежала Луи Антию и Мишелю Зюфферею (у последнего уже был отель Bellevue в Сьерре).
В конце XIX в. это место, где теперь проживает около 11 000 человек, было совершенно безлюдным. Партнеры купили 3 га земли и в 1890 г. начали строить отель. Все необходимые материалы доставлялись вьючными животными из долины.
Первый клиент заселился в Hotel du Park – очевидно, еще не достроенный – 2 февраля 1892 г., им оказался... бразилец Октавио да Силва, который приехал в будущий люксовый курорт по горной тропе верхом на ослике – так же, как доставлялись стройматериалы, рассказывает Паскаль Тюрр в книге Crans-Montana. Un autre regard.
Антий и Зюфферей были настоящими подвижниками и пионерами, но подлинную славу курорту, который тогда назывался просто Монтана, создал женевский доктор Теодор Стефани, который открыл практику в Hotel du Park в 1896 г. Услуги доктора, лечившего легочных и прочих больных, стали столь популярны, что неизбежно привели к конфликту: здоровые постояльцы стали возражать против засилья больных в отеле. Доктор Стефани был вынужден съехать и в 1898 г. открыл в Монтане (на деньги кантона Женева) санаторий Beauregard. (Позже аналогичные санатории построили кантоны Берн, Люцерн и Вале – все четыре работают до сих пор.) В новом здании доктор развернулся на полную, и о его методе «аэросеротуберкулиногелиотерапии» заговорили по всей Европе, пишет Тюрр.
Расцвет, упадок, подъем
На свет Стефани съезжались и другие доктора, медицинская слава Монтаны росла – как и весь населенный пункт. Рядом с Монтаной появилось новое поселение – Кран, где останавливались родственники больных, приезжавших на лечение. В 1911 г. был построен 4,2-километровый фуникулер – «самый длинный в Швейцарии», соединивший Сьерр с возникшим над ним новым курортом – Кран-Монтаной.