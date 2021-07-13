«Акционеры «Сибура» всегда хотели, чтобы компания была публичной»Председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов – об объединенной компании, которая будет стоить больше $23 млрд
23 апреля две крупнейшие нефтехимические компании России – «Сибур» и ТАИФ – объявили об объединении бизнеса. Сделка неденежная: в обмен на 50% плюс одна акция ТАИФ действующие акционеры татарстанской группы получат 15% компании, созданной на базе ПАО «Сибур холдинг». Объединенная компания будет обеспечивать 70% от общего выпуска нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам – все 100%. Сделку изучает ФАС. Аналитики оценивают объединенную компанию в $20–23 млрд, но председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов уверяет, что в будущем она будет стоить дороже. В интервью «Ведомостям» он рассказал о причинах объединения с ТАИФ, развитии тобольского кластера «Сибура» и проблеме углеродной нейтральности.
«Монополист» – слово, перегруженное ненужными ассоциациями»
– У вас неправильная версия. Мы уже практически 10 лет обсуждаем различные вариации сделки, просто в этот раз сумма факторов сложилась в принятое решение. С одной стороны, есть ТАИФ. С большой инвестиционной программой, закрепленными в уставе обязательствами направлять не менее 70% чистой прибыли на дивиденды и ТАИФ-НК в периметре с требующими обслуживания займами, которые были привлечены для проекта КГПТО (комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. – «Ведомости»). Все это нужно делать одновременно. С другой стороны – «Сибур». В этот раз мы оказались в моменте завершения большого инвестиционного цикла. С растущим денежным потоком и на развилке с точки зрения возможных вариантов развития. Добавьте к этому непростой 2020 год, который отразился на экономике всей отрасли, рост конкуренции на внешних рынках.
В ходе обсуждения пришли к выводу, что сделка станет оптимальным сценарием для обеих компаний. ТАИФ [сделка] даст возможность улучшить экономику существующей картины за счет интеграции, иметь возможность продолжать инвестиции, поддерживать тот же самый дивидендный поток, выполнять социальные и другие обязательства. Объединенной компании [сделка придаст] принципиально иной вес в масштабе мирового рынка. И не только в части абсолютных цифр по тоннажу выпускаемой продукции, хотя это и весомый во всех смыслах аргумент. Видим, что вместе можем претендовать на место в мировом топ-5 по этому показателю. Но кроме того, объединение создает еще и большой потенциал в плане достижения максимальной операционной эффективности проектов – как действующих, так и перспективных. Этот потенциал еще надо реализовать, конечно. Что тоже потребует взаимных усилий. Но если мы правильно им распорядимся, он даст объединенной компании уникальные преимущества в борьбе за рынки с другими игроками.
– Нет, конечно. Несмотря на пандемию, в 2020 г. я был в Татарстане раз 20 и за 2021 г. примерно столько же.
ПАО «Сибур холдинг»
Нефтехимическая компания
Совладельцы (данные компании на 12 апреля 2021 г.): Леонид Михельсон (36%), Геннадий Тимченко (17%), менеджмент (14,5%), АО «Согаз» (12,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).
Финансовые показатели (МСФО, 2020 г.): выручка – 523,3 млрд руб., чистая прибыль – 25,6 млрд руб.
Операционные показатели (I квартал 2021 г.): переработка попутного нефтяного газа – 4,8 млрд куб. м, продажи нефтехимической продукции – 1,4 млн т, сырьевых продуктов – 0,9 млн т.
– Наша сделка – это правда многолетняя и многогранная история. Не было такого, что кто-то однажды проснулся утром и сказал: «Давайте объединяться!»
– Давайте дождемся рекомендаций ФАС. А пока сделка в процессе рассмотрения регулятором, мы, как конкурирующие компании, не можем предоставлять друг другу информацию, поскольку это может быть признаком сговора. Поэтому есть независимый юридический консультант, который от нас и от них принимает информацию и отправляет в ФАС.