Николай Смыслов: «Работать стало сложнее, но интереснее»

«Работать стало сложнее, но интереснее»Гендиректор ГК «СМ-клиника» о конкуренции с государственной медициной, региональной экспансии и своей большой мечте
В вестибюле главного офиса «СМ-клиника» в Москве висит большая карта, на которой отмечены регионы присутствия сети. Сейчас их пять: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Рязань и Иваново. Для запуска медицинских центров в новых регионах, по словам владельца и генерального директора холдинга Николая Смыслова, в первую очередь нужно найти сильных управленцев. За время нашей беседы основатель «СМ-клиники» чаще всего говорил не о бизнесе, а о людях, которые его делают. «С хорошей командой можно сделать все что угодно», – объяснял он.
По итогам 2025 г. «СМ-клиника» впервые вошла в тройку рейтинга крупнейших частных многопрофильных клиник, ежегодно составляемого аналитическим центром Vademecum. Многие годы лидерами этого рейтинга неизменно были «Медси», «Мать и дитя» и EMC. Выручка «СМ-клиники», по оценкам Vademecum, в прошлом году составила 31,5 млрд руб., увеличившись почти на треть год к году.