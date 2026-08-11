Николай Смыслов: «Работать стало сложнее, но интереснее»

В вестибюле главного офиса «СМ-клиника» в Москве висит большая карта, на которой отмечены регионы присутствия сети. Сейчас их пять: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Рязань и Иваново. Для запуска медицинских центров в новых регионах, по словам владельца и генерального директора холдинга Николая Смыслова, в первую очередь нужно найти сильных управленцев. За время нашей беседы основатель «СМ-клиники» чаще всего говорил не о бизнесе, а о людях, которые его делают. «С хорошей командой можно сделать все что угодно», – объяснял он.