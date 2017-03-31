Днепровский металлургический комбинат остановил производство

На Украине Днепровский металлургический комбинат полностью остановил производство - основные агрегаты и оборудование - из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Приказ о «горячей» консервации оборудования комбината подписал гендиректор предприятия Вячеслав Мосьпан 30 марта.

Начальники структурных подразделений обязаны остановить оборудование, после этого обеспечить его сохранность, а также обеспечить минимальное потребление всех видов энергоресурсов. Сменный персонал переводится на дневной график работы. Сотрудники комбината будут убирать рабочие места, производственные площадки и территории. На данный момент работникам выплачивается заработная плата в полном объеме.