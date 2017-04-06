Японские туристы после теракта отменяют поездки в Санкт-Петербург – АТОР

Отмен поездок иностранных туристов в Россию после теракта в Санкт-Петербурге пока практически нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Групповые заезды аннулируют только туристы из Японии, эксперты АТОР ожидают, что будут и другие аннуляции. Туристы из Европы поездки в Санкт-Петербург не отменяют.

«Интересно, что до недавнего времени именно европейские туристы были особо чувствительны к такого рода инцидентам. Сейчас ситуация несколько изменилась — Европа недавно сама пережила ряд громких терактов. И тем не менее, ряд европейских стран уже обновил свои рекомендации туристам по посещению России», — говорится в сообщении АТОР.

Напомним, 3 апреля в санкт-петербургском метро произошел взрыв, жертвами которого, по последним данным, стали 14 человек, около 50 получили ранения. Еще одна бомба в метро была обезврежена.

Отмечается, что туристическая инфраструктура Петербурга работает в штатном режиме, но меры безопасности в музеях после происшедшего усилены.

Теракт в Петербурге может иметь негативный эффект прежде всего для азиатских туристов, которые при выборе направления поездки обращают внимание на фактор безопасности, говорит замгендиректора «Академсервиса» Александр Курносов.

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