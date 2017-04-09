В РЖД обещают оказать помощь пострадавшим в результате столкновения поездов

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров распорядился оказать всю необходимую помощь пассажирам, пострадавшим в результате столкновения поездов в Москве. В РЖД также сообщили, что все пассажиры поезда были застрахованы в АО «Согаз».

«В настоящее время руководители ОАО "РЖД" посещают находящихся в московских больницах пассажиров поезда № 3 “Москва - Брест”. Они выясняют, в чем пострадавшие нуждаются помимо врачебной помощи, поскольку из-за происшествия они были вынуждены задержаться в Москве», - говорится в сообщении компании.

В РЖД проводится служебное расследование под личным контролем президента компании Олега Белозерова. «По результатам рассмотрения всех обстоятельств инцидента будет дана оценка действиям причастных всех уровней», - отметили в компании.

Как сообщалось, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили - Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение пустого электропоезда с двигавшимся за ним пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Москва - Брест.