Чечня планирует привлечь китайских специалистов для разработки нефтегазовых месторождений

Власти Чечни привлекут китайских специалистов для разработки нефтегазовых месторождений в республике. Об этом стало известно во время рабочей встречи в Грозном председателя правительства Чечни Абубакара Эдельгериева с гендиректором ОАО «Чеченнефтехимпром» Хожбауди Альвиевым.

«В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций в развитие нефтегазовой отрасли республики. Здесь же было отмечено, что ведутся переговоры с китайской компанией. В частности, планируется заключить соглашение на выполнение геолого-разведочных работ и разработку нефтегазовых месторождений в Чеченской Республике», – сообщил ТАСС представитель правительства региона.

В декабре 2015 г. сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов – «Чеченнефтехимпром», 100% акций которого принадлежит Росимуществу. Предприятием на правах аренды управляет компания «Роснефть».

Тогда же Кадыров заявлял, что власти Чечни намерены в случае передачи республике компании «Чеченнефтехимпром» построить в Грозном нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что вопрос о передаче «Чеченнефтехимпрома» под контроль Чеченской Республики будет прорабатываться в правительстве России. О результатах рассмотрения данного вопроса пока не сообщалось.

«Чеченнефтехимпрому» подконтрольны два ПНЗ, несколько компаний по ремонту нефтегазового оборудования, оборудование для добычи нефти, а также нефтехранилища и другая инфраструктура.