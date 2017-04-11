Инвестиции России в итальянскую экономику достигли $2,4 млрд

Российские капиталовложения в экономику Италии на данный момент достигли $2,4 млрд, что в два раза превышает инвестиции Италии в экономику России. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин по итогам российско-итальянских переговоров.

«Сейчас российское капиталовложение в итальянскую экономику составляет $2,4 млрд и пока в два раза превышает личные инвестиции Италии в экономику России», — сказал он.

По его словам, Италия и Россия продолжают сотрудничать в экономической сфере: по размеру внешнеторгового оборота с Россией, «даже в условиях непростой глобальной конъюнктуры», Италия занимает шестое место.

«Причем в первый месяц текущего года после определенного, прямо скажем, серьезного спада все-таки был отмечен рост почти на 33%», — отметил российский лидер, добавив, что стороны собираются наращивать взаимные инвестиции.