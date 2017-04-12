Генпрокуратура раскритиковала Россельхознадзор за незаконные проверки – «Коммерсантъ»

Представители Россельхознадора систематически нарушали требования закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К таким выводам пришли в Генпрокуратуре по итогам проверки деятельности ведомства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию надзорного ведомства.

Так, в Новосибирской и Свердловской областях управления Россельхознадзора планировали проверки малого бизнеса несмотря на предусмотренный законом мораторий до 2018 г. Попытки пермских предпринимателей оспорить решение Россельхознадзора оказались безрезультатными.

Незаконными были и внеплановые необоснованные проверки, считают в прокуратуре. Эти нарушения были выявлены в Ивановской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Сахалинской и Ульяновской областях, в Дагестане, Чувашии, Туве, Хакасии, Хабаровском крае и Еврейской АО, а также в Санкт-Петербурге. В Краснодарском крае и Адыгее прокурорами было отозвано больше половины заявлений о проведении внеплановых проверок.

Генпрокуратура указала Россельхознадзору на возможное «несоответствие отдельных должностных лиц занимаемым ими должностям, что негативно сказывается на состоянии законности в сфере соблюдения прав предпринимателей, существенно нарушает их права и охраняемые законом интересы».

Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин не исключил, что причина системных нарушений связана с возможностью «оказывать в рамках проверок сопутствующие платные услуги». Проверки же он рассматривает как «искусственное принуждение к оплате».