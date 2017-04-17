Uber начал блокировать стоимость поездки на карте до ее начала

Uber начал блокировать стоимость поездки на картах пассажиров до выполнения заказа. Об этом сообщается на сайте компании.

«По аналогии с отелями и сервисами доставки, которые замораживают часть средств на вашем счете при формировании заказа, приложение Uber может отправить в ваш банк запрос на предварительную блокировку стоимости предстоящей поездки», - говорится в сообщении Uber.

В компании объяснили, что сумма, на которую клиент согласился при заказе автомобиля, будет блокироваться на время, а окончательное списание произойдет только после завершения поездки.

Это происходит для проверки платежной карты, объяснили «Ведомостям» в компании. «В случае если конечная стоимость поездки отличается от первоначально указанной в приложении (например, если пассажир меняет пункт назначения), со счета списывается только конечная стоимость поездки, а замороженная сумма разблокируется. Если пользователь отменяет поездку, замороженная сумма также разблокируется», - рассказали в Uber.

Блокируемая стоимость поездки также не учитывает скидки и промокоды. В этом случае также после завершения поездки произойдет корректировка, и с карточки клиента спишется только фактическая стоимость поездки.

Если клиент отменяет поездку в течение первых пяти минут после заказа, то блокировка денег снимается немедленно. При отмене после 5 минут компания удерживает стоимость отмены поездки, а остальная часть средств размораживается.

В компании просят обратить внимание, что снятие резерва происходит без уведомления со стороны банка, и отмечают, что некоторым банкам необходимо время для проведения операций по отмене заморозки.