Uber уличили в использовании программы Hell для слежки за водителями конкурента

Сервис заказа такси Uber использовал программу под названием Hell («Ад») для слежки за водителями конкурента — компании Lyft, пишет издание Information со ссылкой на источники. По его данным, приложение использовалось в 2014-2016 гг. Программа создавала поддельные аккаунты пассажиров, чтобы отслеживать перемещения водителей Lyft.

Как отмечает Information, целью Uber было изучение предпочтений водителей. Это делалось для того, чтобы предлагать им бонусы, чтобы они отдавали больше времени заказам Uber. Издание уточняет, что по крайней мере 60% водителей Lyft работали еще и на Uber.

Information пишет, что только несколько людей в Uber знали о Hell, в том числе теперь уже бывший глава компании Трэвис Каланик. Представитель Uber не прокомментировал информацию. В Lyft обеспокоены сообщениями СМИ.

Ранее газета New York Times узнала, что Uber на протяжении многих лет использовал специальную программу, с помощью которой не позволял полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси. Таким образом сервис избегал проверок и подставных пассажиров из контрольных ведомств, отмечало издание.