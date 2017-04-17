Данкверт выступил за снятие запрета на поставки томатов из контролируемых хозяйств Турции

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что запрет на поставки томатов можно снять из контролируемых хозяйств Турции.

«С нашей точки зрения гораздо более эффективно открыть часть предприятий. Мы знаем их площадь, знаем урожайность, знаем, сколько они могут поставить. Контролировать поставки более выгодно», - заявил он в эфире «Россия 24» в понедельник.

По его словам, это выгодно потому, что много турецких томатов все равно поступает в страну через другие страны. «Увеличили (поставки) наши соседи и везут обезличенно, под видом своей продукции», - сказал он.

Касаясь ответных мер Турции, связанных с ограничением ввоза российского зерна и некоторых других видов сельхозпродукции, Данкверт заявил, что «ситуация совершенно понятная, она говорит о том, что помидоры для России сегодня в меньшей степени значат, чем для Турции: в 2014 г. она поставила нам 440 000 т помидоров».

«Но совершенно очевидна заинтересованность турецкого бизнеса в нашем зерне, - сказал он. - Зерно наше достаточно хорошее для того, чтобы иметь хороший спрос, а вот где турецкие коллеги найдут пшеницу? Кроме Украины, нигде».