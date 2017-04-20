Анонс «Ведомостей» на 21 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

идея Ольги Голодец перейти на электронные трудовые книжки столкнется с рядом трудностей;

услуге по переводу денег с карту на карту мешают дешеветь платежные системы.

Facebook учится читать мысли пользователей.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пермские инженеры придумали робота, который продается уже в 10 странах

и статью на полосе «Комментарии»: как Навальному создают политический вес.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 20 апреля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 19 апреля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 18 апреля 2017 года
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