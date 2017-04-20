Анонс «Ведомостей» на 21 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
идея Ольги Голодец перейти на электронные трудовые книжки столкнется с рядом трудностей;
услуге по переводу денег с карту на карту мешают дешеветь платежные системы.
Facebook учится читать мысли пользователей.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пермские инженеры придумали робота, который продается уже в 10 странах
и статью на полосе «Комментарии»: как Навальному создают политический вес.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».