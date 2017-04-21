Минпромторг: доля нелегального алкоголя сократится в 10 раз за счет либерализации рынка

Либерализация алкогольного рынка приведет к сокращению доли нелегальных розничных точек с 30 до 5-8% в течение года-полутора, прогнозирует Минпромторг. Это следует из документов статс-секретаря замминистра экономического развития Олега Фомичева, подготовленных к ближайшему заседанию рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке, пишет «Коммерсантъ». Доля нелегального крепкого алкоголя и суррогата в общем объеме проданного может снизиться в 10 раз: с нынешних 50-70 до 5-15%, рассчитывают в ведомстве.

Суть предложений заключается в упрощении и удешевлении лицензирования розничной продажи спиртного. В частности, предлагается дифференцировать размер госпошлины для городов федерального значения (65 000 руб. за один объект в год), других городов (26 000 руб.) и сел (3500 руб.). Также чиновники предлагают снять запрет на интернет-торговлю алкоголем и смягчить ограничения по продаже спиртного менее чем в 100 м от школ. Требование к городской рознице о владении (или аренде) стационарным объектом площадью не менее 50 кв. м министерству кажется излишним.

Пересмотреть предлагается и акцизную политику. Сборы от акцизов должны быть перераспределены в пользу региональных и местных бюджетов, исходя из объемов реальных продаж, формируемых ЕГАИС, а не данных о производстве, как сейчас. Цену легального крепкого алкоголя чиновники призывают приблизить к 110-130 руб. за бутылку 0,5 л и др.

В Минпромторге заявили о том, что эффект от представленных предложений может быть масштабным, ели реализовать их в комплексе. В Минэкономики сообщили, что предложения Минпромторга рассматриваются, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.