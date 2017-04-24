Путин выступил против увеличения доли федеральных торговых сетей в регионах

Президент России Владимир Путин считает, что доля присутствия федеральных торговых сетей в регионах не должна увеличиваться в регионах с 25% до 30%. «Предложение внимательнее отнестись к идее об увеличении присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25% до 30% считаю абсолютно правильным, иначе у нас наступит полный монополизм и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», – сказал он во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

При этом Путин не уверен в необходимости введения правила ограничить совокупное присутствие федеральных сетей в регионах 50%. «Нужно ли вводить правила, чтобы у федеральных сетей было не более 50% в целом на территории? Нужно посчитать просто, чтобы не нанести ущерба потребителям», - добавил он.