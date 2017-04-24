Акции «Роснефти» растеряли часть роста после известий о размере дивидендов

Акции «Роснефти» растеряли часть дневного роста после известий о размере рекомендуемых дивидендов за 2016 г. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате 5,98 руб. на акцию, что составляет 35% от чистой прибыли по МСФО. Общая сумма дивидендных выплат «Роснефти» составит 63,4 млрд руб.

На Московской бирже акции «Роснефти» к 17:57 мск стоили 319,8 руб. (+0,76%), до известий о дивидендах бумаги поднимались до 323,75 руб. (+2%). Объем торгов превысил 1,18 млрд руб.