Полиция не будет заводить дело на перекрывших трассу «Кавказ» дальнобойщиков

Дагестанская полиция отказалась заводить дело на дальнобойщиков, перекрывших 24 апреля трассу «Кавказ», сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД по республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев. «Вчера поговорили с ними [дальнобойщиками], открыли же дорогу, проблем там нет никаких. Мы с ними поговорили, объяснили, чтоб не нарушали общественный порядок, и они разошлись», - приводит «Дождь» слова Ибрагимгаджиева.

Дальнобойщики заблокировали часть трассы «Кавказ» 24 апреля с требованием вернуть двух пропавших водителей, которых задержали после акции против повышения тарифов «Платона». Водители большегрузов согласились разойтись после того, как задержанных вернули, отмечает телеканал.

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