Анонс «Ведомостей» на 26 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
российский флот снизит зависимость от Украины;
заполнение деклараций налоговиками вместо компаний и big data – таково мировое налоговое будущее;
компании провоцируют сотрудников на безнравственное поведение.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: российские компании могут выплатить в этом году заметно больше дивидендов
и статью на полосе «Комментарии»: Путин так расставил акценты своей деятельности, что показалось – началась предвыборная кампания.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».