Анонс «Ведомостей» на 26 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российский флот снизит зависимость от Украины;

заполнение деклараций налоговиками вместо компаний и big data – таково мировое налоговое будущее;

компании провоцируют сотрудников на безнравственное поведение.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: российские компании могут выплатить в этом году заметно больше дивидендов

и статью на полосе «Комментарии»: Путин так расставил акценты своей деятельности, что показалось – началась предвыборная кампания.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 25 апреля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 24 апреля 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 21 апреля 2017 года
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