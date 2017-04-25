Анонс «Ведомостей» на 26 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российский флот снизит зависимость от Украины;

заполнение деклараций налоговиками вместо компаний и big data – таково мировое налоговое будущее;

компании провоцируют сотрудников на безнравственное поведение.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: российские компании могут выплатить в этом году заметно больше дивидендов

и статью на полосе «Комментарии»: Путин так расставил акценты своей деятельности, что показалось – началась предвыборная кампания.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».