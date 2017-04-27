Медведев подписал поручение о выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли

Госкомпании по итогам 2016 г. должны направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Соответствующее поручение, не предусматривающее исключений, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Минэкономразвития, федеральным органам исполнительной власти в целях мобилизации доходов федерального бюджета на 2017 г. поручено обеспечить при формировании позиции акционера - России по вопросам выплаты дивидендов в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности (в том числе в инфраструктурных компаниях, компаниях нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса), принятие решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов не менее 50% годовой прибыли акционерного общества, определенной по МСФО», - цитирует поручение премьера сайт правительства.

Ранее предложение о выплате госкомпаниями дивидендов в размере «в основном» 50% от прибыли одобрил президент России Владимир Путин.