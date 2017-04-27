Акционеры ВТБ избрали новый состав наблюдательного совета и утвердили дивиденды

Акционеры ВТБ избрали новый состав наблюдательного совета, следует из материалов банка. Предполагается, что совет возглавит министр финансов России Антон Силуанов. До декабря 2016 г. главой набсовета был бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. В новый набсовет также не вошел замминистра финансов Алексей Моисеев. Его сменил замминистра экономического развития Николай Подгузов. Все остальные члены были включены в новый перечень кандидатов и избраны на годовом собрании.

Акционеры также утвердили дивиденды в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию, что соответствует выплатам за предыдущие два года. Объем дивидендов на обыкновенные акции составил 15,164 млрд руб. Дата отсечения лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10 мая.

Выплаты на привилегированные акции первого типа составят 11,129 млрд руб., или 0,00052 руб. на одну акцию. Объем дивидендов на префы второго типа составит 18,1 млрд руб., или 0,00588849 руб. на одну акцию. Дивиденды на префы ВТБ перечисляются в бюджет России. Общая сумма дивидендов госбанка по итогам прошлого года составила 62,2 млрд руб. – около 90% чистой прибыли ВТБ по РСБУ.