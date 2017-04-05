Андрей Костин переназначен президентом ВТБ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву для продления полномочий Андрея Костина на посту президента ВТБ, говорится в стенограмме со встречи банкира и Медведевым. «Надо сделать всё, чтобы банк был эффективным для всех, кто держит свои средства на счетах ВТБ», – призвал премьер-министр.

Контракт Костина истекал 9 июня 2017 г. Согласно уставу ВТБ, контрольным пакетом которого владеет Росимущество, срок полномочий президента определяется наблюдательным советом и не может превышать пяти лет. Костин возглавляет госбанк с 2002 г.

Костин обещал Медведеву, что прибыль ВТБ в 2019 г. в четыре раза превысит его прибыль за минувший год. «В конце прошлого года наблюдательный совет принял новую стратегию, которая предусматривает глубокую трансформацию деятельности банка на базе внедрения самых новых технологий.», - сказал Костин.

Андрею Костину 60 лет. После окончания экономического факультета МГУ по специальности «экономист-международник» он работал в МИД СССР до 1990 г. В 1992 г. он стал одним из основателей Российской инвестиционно-финансовой компании. В 1993 г. занял пост замначальника управления иностранных инвестиций банка «Империал». В 1995 г. Костин стал первым зампредом Национального резервного банка. В октябре 1996 г. указом президента он был назначен председателем Внешэкономбанка, а в июне 2002 г. - президентом и предправления ВТБ.