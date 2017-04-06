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Денис Бортников будет курировать в группе ВТБ региональную сеть и средний бизнес

Он продолжит руководить Северо-Западным региональным центром банка
Куратором малого и среднего бизнеса будет питерец Денис Бортников
Куратором малого и среднего бизнеса будет питерец Денис Бортников
Е. Кузьмина / Ведомости

Член правления банка ВТБ и руководитель Северо-Западного регионального центра ВТБ Денис Бортников будет курировать в группе бизнес-линию «Средний бизнес». Банк ВТБ сообщил об этом на своей странице в Twitter. Ранее это направление в группе ВТБ курировал заместитель председателя правления ВТБ Михаил Осеевский, который в марте стал президентом «Ростелекома». Бортников продолжит руководить Северо-Западным региональным центром ВТБ, уточнили в банке.

«Куратором малого и среднего бизнеса будет питерец Денис Бортников, курирование будет из Санкт-Петербурга, он член правления сегодня, группа малого и среднего бизнеса будет расположена здесь, на базе СЗРЦ», - заявил на конференции «Менеджмент будущего» в Высшей школе менеджмента глава ВТБ Андрей Костин (цитата по «Интерфаксу»). Денис Бортников будет курировать средний бизнес, региональную сеть банка и руководить СЗРЦ ВТБ, уточнили в пресс-службе ВТБ. Назначение состоялось, дополнительное согласование Дениса Бортникова в ЦБ не требуется, так как он уже является членом правления ВТБ, говорят в пресс-службе банка. «Среди задач, которые ставятся перед Денисом Бортниковым, - рост общих показателей бизнеса и выполнение задач, обозначенных в стратегии ВТБ», - добавили в пресс-службе. Какие кандидатуры еще рассматривались на место Михаила Осеевского, в пресс-службе не комментируют.

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Денису Бортникову 42 года. Его отец - директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Денис Бортников окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, работает в банковской сфере с 1996 г. С 1996 по 2004 г. он работал в Промстройбанке (в 2007 г. вошел в группу ВТБ, переименован в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»), в 2004 г. работал в Гута-банке (также вошел в группу ВТБ), в 2005 г. – во «Внешторгбанке розничные услуги». В 2006 г. Бортников назначен заместителем управляющего филиалом ВТБ в Санкт-Петербурге, в 2007 г. стал заместителем председателя правления банка «ВТБ Северо-Запад», а в 2010 г. – первым зампредом правления «ВТБ Северо-Запад».

В марте 2011 г. на базе банка «ВТБ Северо-Запад» был создан Северо-Западный региональный центр ВТБ, самостоятельное структурное подразделение головной организации банка ВТБ, Денис Бортников стал его руководителем. По данным СЗРЦ ВТБ, объем совокупного кредитного портфеля подразделения в декабре 2016 г. составлял около 250 млрд руб., объем привлеченных средств — около 300 млрд руб.

У Бортникова большой опыт руководства в банковском бизнесе и большая внутренняя поддержка, поэтому назначение не является неожиданным, комментирует управляющий директор HR bp Андрей Щербаков. По его мнению, курирование малого и среднего бизнеса группы ВТБ из Петербурга в целом добавит значимости Северо-Западному региональному центру, что актуально на фоне тренда на оптимизацию в банковской сфере. Руководство региональной сетью требует организационных усилий и стратегии, говорит петербургский банкир, просивший не называть его имени. По его словам, конкуренция на региональных рынках растет, в том числе благодаря развитию технологий, и перед ВТБ в этой области стоит много вызовов.

«Совмещать две должности Денису Бортникову будет непросто», - полагает топ-менеджер петербургского банка. Сейчас банки больше экономят на кадрах и при уходе топ-менеджера уровня, подобного уровню Михаила Осеевского, стараются возлагать его обязанности на других членов правления, это обычная практика, говорит другой собеседник «Ведомостей» на петербургском банковском рынке.

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