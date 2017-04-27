Путин одобрил выплату госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли

Президент Владимир Путин одобрил предложение о выплате госкомпаниями дивидендов в размере «в основном» 50% от прибыли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

При этом Шувалов отказался отвечать на уточняющий вопрос о размере дивидендов «Газпрома».

«Газпром» нацелен на сохранение размера дивидендов в 2018-2019 гг. на уровне 2017 г. в рублевом выражении, сообщил в четверг директор департамента компании Александр Иванников. Он отметил, что правление рекомендовало совету директоров выплатить дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию по итогам 2016 г., но окончательное решение будет приниматься советом директоров и собранием акционеров. В федеральный бюджет на текущий год заложены куда более высокие ожидания - 18,86 руб. на акцию (из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО).

Совет директоров НК «Роснефть» рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2016 г. в размере 5,98 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, на дивиденды будет направлено 35% чистой прибыли по МСФО, или 63,4 млрд руб.