Минэкономразвития предлагает новый подход к выплатам дивидендов госкомпаний, разделяя их на категории

Минэкономразвития предлагает внедрить в этом году новый подход к выплате дивидендов госкомпаний, исходя из категории предприятия. Всего возможны три категории: оборонные предприятия, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) и публичные акционерные общества (ПАО). Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«По этим трем группам могу быть решения, отличные друг от друга», - отметил он.

Министр добавил, что по ФГУП правительство может принимать отдельные решения, при этом относительно ПАО может быть принято системное решение. Орешкин не стал уточнять цифры, которые обсуждались для ПАО в рамках такого решения.