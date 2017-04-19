Росимущество и Минэнерго разошлись во мнении о размере дивидендов «Роснефти»

Росимущество и Минэнерго имеют разные мнения относительно вопроса размера выплат дивидендов «Роснефти». Годом ранее ведомства также не имели единой позиции, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта директив.

Росимущество по итогам работы «Роснефти» в 2016 г. предлагает направить на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО, а Минэнерго - 35%.

По итогам прошлого года чистая прибыль «Роснефти» по МСФО составила 181 млрд руб. по сравнению с 355 млрд руб. годом ранее, по РСБУ - 99 млрд руб. Если будет одобрено предложение Росимущества, то дивиденды составят 90,5 млрд руб. (8,54 руб. на акцию), если же выберут вариант Минэнерго - 63,4 млрд руб. (5,98 руб. на акцию).

Как утверждает источник агентства, предложения Росимущества основаны на том, что закон о федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. предусматривает поступления дивидендов от акционерных обществ с госучастием в размере не менее 50% от прибыли по МСФО.

В свою очередь в Минэнерго считают, что денежные средства на счетах компании в размере 1,2 трлн руб. не смогут покрыть выплату дивидендов в 90,5 млрд руб. с одновременным погашением долга в 2017 г. в размере 1,7 трлн руб. Ведомство при обосновании собственной позиции ссылается на консенсус-прогноз по операционному денежному потоку в 2017 г. в размере 1,3 трлн руб., капитальным вложениям в 880 млрд руб. и свободному денежному потоку в 378 млрд руб..

Минэнерго считает, что выплата дивидендов в размере более 35% может привести к снижению инвестиций в нефтедобывающие проекты «Роснефти»: Ванкорский кластер, месторождение Русское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Среднеботубинское, Куюмбинское, им. Требса и Титова. Существенная часть из этих объектов должна быть запущена в эксплуатацию в 2017-2019 гг., добыча по ним к 2020 г. ожидается в объеме более 40 млн т нефтяного эквивалента.

Минэнерго также отмечает, что с учетом обязательств «Роснефти» по промежуточной выплате дивидендов за первое полугодие 2017 г. суммарный объем дивидендных выплат в текущем году может составить более 50% чистой прибыли по МСФО за 2016 г.