Путин наградил орденами зарубежных участников приватизации «Роснефти»

Президент России Владимир Путин наградил орденами руководство зарубежных компаний, участвовавших в приватизации «Роснефти».

Как следует из президентского указа, орден Почета получил председатель совета директоров банка «Интеза» (российская «дочка» Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико, а гендиректор Glencore Айван Глазенберг награжден орденом Дружбы с формулировкой «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией». Орден Дружбы получил и исполнительный директор инвестфонда Катара Аль-Тани Абдалла бен Мухаммед Бен Сауд.

3 января 2016 г. нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». В начале января прояснилась схема финансирования сделки, это стало известно из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорилось в документах.

В конце января Путин встретился в Кремле с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и зарубежными участниками приватизации компании.