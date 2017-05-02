Медведев утвердил требования по безопасности на железнодорожном транспорте

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил требования к обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов или территорий, учитывающие уровни безопасности для различных категорий транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. Документ от 26 апреля 2 мая опубликован на сайте правительства.

Эти требования определяют систему мер, которые должны обеспечивать субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства. Требования обязательны для всех субъектов инфраструктуры и перевозчиков, они распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортных средствах железнодорожного транспорта, отмечает пресс-служба кабмина.

В правительстве считают, что принятые решения помогут повысить эффективность государственной системы противодействия терроризму.