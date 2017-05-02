«Русгидро» вернула средства из «Пересвета» в оборот «дочек»

Группа «Русгидро» вернула средства из банка «Пересвет» в оборот дочерних компаний. «Оставшиеся после конвертации требований к банку в облигации АКБ "Пересвет" денежные средства в полном объеме возвращены в оборот дочерних компаний "Русгидро"», - сообщили в пресс-службе компании.

В конце апреля в материалах компании сообщалось, что совет директоров «Русгидро» рекомендовал советам директоров своих «дочек» одобрить участие в санации банка «Пересвет». Речь шла о ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК Русгидро», компании должны были выкупить облигации банка. Группа хранила на счетах в банке 5,5 млрд руб.