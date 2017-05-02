Оператору «Северного потока – 2» предоставят бридж-кредит на 6,65 млрд евро

Партнеры «Газпрома» по проекту «Северный поток - 2» предоставят оператору проекта бридж-кредит в размере до 6,65 млрд евро. Об этом говорится в материалах компании.

«Соглашение о промежуточном (бридж) финансировании регулирует обязательства по предоставлению промежуточного кредита в адрес Nord Stream 2 AG (до 70% общих затрат по проекту, или до 6,65 млрд евро) под ставку 6,0% годовых», - говорится в сообщении российской компании. Сторонами сделки являются компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Данное соглашение действует до конца 2019 г.