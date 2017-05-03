Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минпромторгу субсидий в размере 80,3 млрд руб. на развитие отраслей промышленности.

В частности, 17,5 млрд руб. выделено на компенсации отечественным организациям части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств. Еще 17,4 млрд руб. направляется Российскому фонду технологического развития на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение.

Также 10 млрд руб. предоставляются в качестве субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по автокредитам, выданным в 2015-2017 гг. Также 10 млрд руб. предназначаются на субсидии российским лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесного транспорта, заключенным в 2017 г.