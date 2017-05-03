В иске к АФК «Система» идет речь о возмещении убытков из-за реорганизации «Башнефти» – «Интерфакс»

«Башнефть» и «Роснефть» требуют от АФК «Система» возместить убытки, причиненные «Башнефти» в результате ее реорганизации в 2014 г., сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к «Башнефти».

По его информации, «в результате недобросовестных действий АФК "Система" компания "Башнефть" была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности ОАО "БЭСК" и ОАО "Уфаоргсинтез"».

Кроме того, «Башнефть» потеряла право на долг группы АФК «Система» перед самой «Башнефтью» и лишилась части своих акций, которые были погашены по решению АФК «Система», добавил он.

«Роснефть» и «Башнефть» во вторник подали в Арбитражный суд Москвы исковое требование на 106,6 млрд руб. к АФК «Система» и АО «Система-инвест». В среду котировки «Системы» упали почти на треть.

В 2005 г. «Система» за $600 млн купила блокирующие пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа – «Башнефти», «Уфаоргсинтеза», «Новойла», «Уфанефтехима», Уфимского НПЗ и «Башкирнефтепродукта». В 2009 г. АФК приобрела контрольные пакеты акций башкирских предприятий за $2,5 млрд, а затем консолидировала их на базе «Башнефти». При этом контрольный пакет нефтяной компании «Системе» принадлежал напрямую, блокирующий – через компанию «Система-инвест». Причем в последней у АФК был 51%, а оставшиеся 49% принадлежали «Башнефти». «Башнефть» перешла в собственность государства.

В декабре 2014 г. по суду пакет «Системы» перешел в собственность государства – Росимущества. А в октябре прошлого года 50,08% были проданы за 329 млрд руб. «Роснефти». Блокирующий пакет правительство передало Башкирии.