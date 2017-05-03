Анонс «Ведомостей» на 4 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
молодежь мечтает о госслужбе, но не подозревает, что ее там ждет;
для большинства россиян Путин – единственный кандидат в президенты;
китайцы – перспективные потребители для российских компаний.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Петровича» Евгений Мовчан рассказал, как ему удалось войти в топ-3 ритейлеров товаров для дома и ремонта, потеснив Castorama
и статью на полосе «Комментарии»: приговор Навальному получился столь же успешным, сколь и провальным.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».