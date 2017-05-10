Котировки АФК «Система» выросли в начале торгов после обвала на прошлой неделе

Котировки АФК «Система» выросли в начале торгов на «Московской бирже» на 6% после обвала на прошлой неделе из-за иска «Роснефти» и «Башнефти» к компании.

К 10.24 мск акции «Системы» подорожали на 6,04% до 15,370 руб. за шт. В момент открытия торгов цена акций компании достигала 17 руб.

В прошлый вторник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб. На следующий день котировки «Системы» рухнули на треть.