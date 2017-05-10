Суд вернул иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система»

Иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» возвращен судом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел. В карточке дела в базе данных арбитражных судов появилось определение суда от 10 мая «О возвращении искового заявления».

АФК «Система» считает определение суда о возврате иска законным и соответствующим позиции компании по делу.

Возврат иска связан с вопросом подсудности, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы подавали иски одновременно в два суда - в Москве и в Уфе, чтобы избежать процессуальных коллизий. Это вопрос подсудности. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск, поэтому мы подавали иск в обе юрисдикции - хотели дать возможность судам самим определить подсудность», - пояснил он.

В прошлый вторник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб.

Котировки «Системы» усилили рост из-за новостей о возвращении иска: в течение дня акции дорожали на 5-6%, а к 16.36 мск цена акций поднялась на 11,4% до 16,145 руб. за ценную бумагу.