Прогноз поставок нефти не входящих в ОПЕК стран в 2017 году увеличен на 360 000 баррелей в сутки

ОПЕК повысила прогноз объема поставок нефти на мировой рынок в 2017 г. со стороны стран, не входящих в картель, на 360 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом. Как говорится в ежемесячном отчете, объем поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2016 г. составил 57,3 млн б/с (на 0,02 млн б/с меньше по сравнению с предыдущей оценкой), а в 2017 г. объем поставок составит 58,25 млн б/с (по сравнению с предыдущим прогнозом в 57,89 млн б/с). Прогноз повышен на 360 000 б/с. Таким образом, в 2017 г. страны не-ОПЕК увеличат предложение нефти на 950 000 б/с по сравнению с 2016 г., подсчитал картель.

Основной прирост снова приходится на США – 290 000 б/с роста по сравнению с предыдущей оценкой – до 14,45 млн б/с в 2017 г.

Россия, по расчетам ОПЕК, в 2017 г. увеличит добычу до 11,16 млн б/с по сравнению с 11,08 млн б/с в 2016 г. Месяц назад картель прогнозировал цифры по России в 11,14 млн б/с и 11,1 млн б/с соответственно. В отчете также отмечается, что был улучшен прогноз по Канаде, Бразилии и Казахстану, в то время как прогнозы роста поставок были снижены для Мексики, Китая, Азербайджана, Индонезии, Омана и Колумбии.

ОПЕК пишет, что прогноз добычи в США повышен из-за недавнего повышения буровой активности в наиболее благоприятных регионах добычи трудноизвлекаемой нефти. В то же время в отчете говорится, что «добыча из наиболее выгодных сланцевых пластов в США не растет настолько же быстро, как бурение, поскольку производители оставили рекордное количество скважин незаконченными». «Они торопятся закончить бурение, чтобы выполнить контрактные обязательства, но они не добывают нефть изо всех скважин. За последние пять месяцев буровики оставили около 100 скважин незаконченными, в то время как буровая деятельность находится на самом высоком уровне за последние два года», - пишет картель.

Добыча нефти в России в апреле в среднем составила 11,18 млн б/с, посчитал картель, что на 100 000 б/с меньше, чем в среднем за I квартал 2017 г., при этом добыча нефти снизилась примерно на 100 000 б/с, а добыча конденсата осталась примерно на том же уровне – 0,79 млн б/с.

«Наибольшее падение произошло у небольших и независимых компаний, в то время как, например, нефтедобыча была увеличена на Новопортовском и Приразломном месторождениях (осваивает "Газпром нефть"). Однако основные компании, такие как "Роснефть", "Лукойл" и "Башнефть", добывали меньше октябрьского уровня или держали на уровне», - говорится в отчете.