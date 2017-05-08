Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 года

Россия поддерживает продление действия соглашения с ОПЕК после 2017 г., передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

«Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние», - говорится в заявлении ведомства.

Страны - экспортеры нефти, заключившие соглашение о сокращении добычи, достигли необходимого объема снижения уровня извлечения нефти.

«Мы видим высокую дисциплину среди участников, которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. 100% соответствия, а также сезонально растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течение следующих месяцев», - приводятся в сообщении слова министра энергетики России Александра Новака.

По его словам, запасы нефти в мире уже начали сокращаться в марте и в ближайшем будущем процесс только ускорится, что будет способствовать балансировке рынка энергоресурсов. В плавучих хранилищах запасы с начала 2017 г. снизились более чем на 30%.