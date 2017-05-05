Brent торгуется на уровне $47,38 за баррель

К 8.38 мск пятницы июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $47,38 за баррель, июньские фьючесы на WTI в Нью-Йорке - у $44,22 за баррель. Как сообщает ТАСС, к 6.24 мск котировки Brent составляли $46,63 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подешевела на на $2,41 (4,75%) - до $48,38 за баррель, WTI - на $2,3 (4,81%) - до $45,52 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки упали на ожиданиях, что Ливия нарастит добычу нефти и на сохранающихся сигналах о росте производства в США.

В четверг стало известно о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию ливийского конфликта, из-за которого добыча нефти на крупнейшем нефтяном месторождении страны идет с перебоями. Если конфликт будет урегулирован, производство нефти в Ливии может за несколько месяцев вырасти до 1,5 млн баррелей в сутки, считает аналитик по энергетическому сектору WTRG Economics Джеймс Уильямс. Ливия не участвует в соглашении ОПЕК о сокращении добычи. Урегулирование в Ливии «повышает вероятность увеличения поставок нефти на мировой рынок», согласен аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Минэнерго США сообщило ранее, что запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 000 баррелей при прогнозе о снижении на 3 млн баррелей. Показатель снижается четвертую неделю подряд. Добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд.

Возможность продления соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи будет обсуждаться 25 мая. Как отмечает «Интерфакс», итоги встречи остаются под вопросом, поскольку отказ от дальнейшего сокращения производства нефти хотя бы одной из стран ОПЕК сведет на нет все предпринятые ранее усилия, спровоцировав быстрый возврат государств картеля к позиции, предусматривающей в первую очередь наращивание собственных долей на рынке.