Президент РЖД экстренно госпитализирован в Китае

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров госпитализирован в Китае с подозрением на аппендицит, сообщили РБК в пресс-службе компании. Белозеров входил в состав российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным на экономическом форуме «Один пояс — один путь». Форум проходил в Пекине 14-15 мая.

В этот же день стало известно о переходе в РЖД на пост вице-президента Дмитрия Пегова, руководителя московского метрополитена. Подземку должен возглавить бывший первый заместитель Пегова Виктор Козловский.