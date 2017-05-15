Путин пообещал поддержку проекту «Один пояс – один путь»

Россия поддерживает проект «Один пояс – один путь» и будет принимать в нем активное участие, заявил президент России Владимир Путин во второй день одноименного форума. «Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс – один путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами», – приводит его заявление в ходе круглого стола «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках проекта являются масштабными, но и непростыми в реализации. По его словам, создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на евразийском континенте и в других регионах мира.

«Важно, чтобы все интеграционные структуры – как уже существующие в Евразии, так и вновь формируемые – опирались на универсальные общепризнанные правила, конечно, учитывали и особенности национальных моделей развития государств-участников, выстраивались открыто и прозрачно», – сказал Путин.