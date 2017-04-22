Президент РЖД Олег Белозеров в 2016 году удвоил свой доход

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров отчитался о доходах. В 2016 г. он заработал 172,9 млн руб., что в два раза больше, чем в 2015 г. — 86,2 млн руб. По основному месту работы он получил 153,6 млн руб., остальное составили другие доходы.

У Белозерова нет недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Доход супруги Белозерова в 2016 г. составил 22,8 млн руб. В ее собственности находятся квартира в Москве площадью 193 кв. м, машиноместо площадью 14,4 кв. м и три автомобиля (ГАЗ М-21 1963 г. в., ГАЗ 21И 1960 г. в. и Land Rover Range Rover 2015 г. в.).

Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.