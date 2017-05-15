В Крыму из-за заморозков погибло более 20% урожая груш, яблок и черешни

Свыше 20% урожая яблок, груш, вишни и черешни не досчитаются в 2017 г. сельхозпроизводители Крыма из-за апрельских заморозков, передает ТАСС.

Ущерб предварительно оценивается в 188 млн руб., заявил на заседании президиума крымского парламента министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

26-27 апреля в Крыму наблюдалась аномально холодная для этого времени года погода - в регионе выпал снег, температура воздуха была минус 6 градусов.

«Больше всего пострадали Нижнегорский, Первомайский, Красногвардейский районы. В отдельных хозяйствах поражение от заморозков составляет от 70 до 100%. Это яблоня, черешня, вишня, груша. Общая сумма ущерба по республике - 188 млн руб.», - сказал он. Всего площадь многолетних плодовых насаждений в Крыму составляет 13 100 га, плодоносящая площадь - 10 700 га.