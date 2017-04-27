Мировые цены на какао рухнули до 10-летних минимумов

Мировые цены на какао за последнюю неделю обновили 10-летние минимумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР). Стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в июле на бирже ICE в начале текущей недели составила $1856 за тонну, на Лондонской бирже - 1418 фунтов стерлингов за тонну. Это самые низкие показатели с 2007 и 2012 гг. соответственно.

Цены снижаются из-за позитивных прогнозов нового урожая какао-бобов. Урожай в Кот-д'Ивуаре, самого крупного мирового производителя какао, будет на 20% больше, чем годом ранее.

В России за январь - февраль 2017 г. импорт какао-бобов составил 7500 т, что на 75% превышает показатели за январь - февраль 2017 г.